Viré du domicile familial, il fait vivre «deux heures d’enfer» à sa mère et son beau-père

Un couple a été agressé sous les yeux de leur fils de six ans par un groupe de délinquants armés de couteaux dans leur maison en Isère. L’un des auteurs des violences était le fils aîné de la femme.

Six jeunes ont séquestré le 28 février un couple et leur fils de six ans chez eux à Roussillon (Isère), relate Le Dauphiné libéré qui précise que la famille a vécu «deux heures d’enfer». Le leader du groupe n’était autre que le fils aîné de la femme, un jeune de 18 ans.

Selon le quotidien, il avait été quelques semaines plus tôt expulsé de son foyer familial, cherchait à se venger et a monté un groupe de personnes rencontrées dans un hôtel à Valence, ajoute le média.

Des dents cassées

Munis de couteaux, les délinquants ont ligoté la femme puis fouillé la maison à la recherche de bijoux et d’argent, poursuit Le Dauphiné libéré. Ils sont finalement partis avec la voiture, une BMW. Frappé au visage, le père a eu des dents cassées.

L’agression s’est déroulée sous les yeux du fils du couple âgé de six ans, précise le média. Alors que le leader du groupe n’était pas masqué à la différence des cinq autres, les forces de l’ordre ont réussi à l’interpeller le lendemain, dans un train, indique le quotidien. Les autres ont également été vite appréhendés.

Le fils aîné de l’une des victimes n’a pas parlé pendant sa garde à vue, mais a promis de se venger, ajoute Le Dauphiné libéré. Il semblait être mentalement troublé. Une expertise psychologique sera effectuée.