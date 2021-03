Un individu soupçonné d’avoir tiré sur des policiers à Herblay arrêté

Un nouveau suspect recherché depuis octobre dernier en lien avec l’agression de deux policiers à Herblay-sur-Seine dans le Val-d'Oise a été arrêté par les policiers le 5 mars à Clichy, d’après des informations obtenues par Actu17. L’individu a été placé en garde à vue.

Deux autres suspects ont déjà été identifiés et incarcérés. L’un d’entre eux, âgé de 28 ans, s’est rendu à la police en octobre 2020, quelques jours après l’attaque. L’autre, un homme de 30 ans, a été interpellé à Nanterre en décembre. Tous deux ont été mis en examen pour «tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique» et «détention non autorisée d’arme de catégorie B en réunion».

Deux policiers blessés

Deux policiers en mission de surveillance ont été attaqués le soir du 7 octobre 2020 à Herblay-sur-Seine dans le Val-d'Oise. Trois individus leur ont volé leurs armes de service et ont ouvert le feu. Les policiers ont été grièvement blessés. Au total, sept coups de feu ont été tirés, six ont touché les policiers.

Les deux victimes sont affectées à l’antenne de Cergy de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Versailles. L’un des fonctionnaires âgé de 30 ans avait eu son pronostic vital engagé durant plusieurs jours.

Le lendemain des faits, Gérald Darmanin s’était indigné d’une «grande sauvagerie» devenue «quotidienne».