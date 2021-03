Auchan rappelle des yaourts pouvant contenir des fils métalliques

Les hypermarchés Auchan ont publié sur leur site une information consommateur concernant le rappel d’un produit.

Il s’agit des yaourts Gervita fraise melba (4x100g) de marque Danone susceptibles de contenir quelques petits fils métalliques qui pourraient présenter un risque de blessure pour les consommateurs.

Prière de retourner les produits en magasin

Les personnes ayant acheté ces yaourts portant le code-barres 3033490192037 et dont la date limite de consommation expire le 2 avril sont invitées à les retourner en magasin pour remboursement.

«Nous tenons à nous excuser auprès de nos consommateurs. La qualité de nos produits et la sécurité de nos consommateurs sont nos priorités absolues», conclut l’enseigne dans son communiqué.

Des Pitch également rappelés

Selon les informations de Ouest-France, Auchan avait déjà procédé au rappel d’un produit la semaine dernière. Des Pitch de la marque Brioche Pasquier avaient ainsi été retirés des rayons et les clients avaient été priés de les rapporter en magasin. Auchan avaient expliqué qu’ils contenaient du psyllium ayant subi un traitement non conforme à la réglementation européenne et présentaient de l’oxyde d’éthylène, un gaz toxique, classé comme «substance cancérigène et mutagène» par l’Union européenne.