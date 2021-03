Sous l’emprise de l’alcool, d’amphétamines, de cannabis et de cocaïne, le chauffard était en plus sans permis

Alors que les restrictions liées à la crise sanitaire ont fait baisser la mortalité routière en France, les délits restent encore nombreux, notamment ceux d’usage de stupéfiants et de défaut de permis. Parfois réunis, comme pour un conducteur arrêté dans le Morbihan qui a été contrôlé positif à la drogue et à l’alcool et qui roulait sans permis.