Renversé à moto, un policier se voit traiter de «porc» par un passant qui le filme – vidéo

Un motard de la Police nationale, percuté mercredi par une voiture, blessé et gisant au sol, a été filmé par un individu. Celui-ci l’a insulté de «porc». Selon les statistiques de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, les agressions contre les forces de l’ordre sont en hausse depuis 2012.

Un accident de la route à Lille a donné lieu à un nouveau cas de manifestation de haine envers les forces de l’ordre. Un motard de la Police nationale a ainsi été renversé et blessé, le 17 mars vers 15 heures. Sa moto a été percutée par une Audi qui aurait refusé une priorité, selon la Voix du Nord.

La victime est restée «un bon quart d’heure au sol, soigné[e] par le SAMU», selon un témoin. L’agent a ensuite été hospitalisé pour des blessures aux jambes. Ses jours ne sont pas en danger. Le conducteur a été interpellé, une enquête a été ouverte.

Peu après, une vidéo a surgi sur les réseaux sociaux montrant les lieux de l’accident. Intitulée «Meilleure vidéo de la journée», elle montre son auteur traiter la victime au sol de «porc». Le syndicat indépendant des commissaires de police a partagé la séquence sur son compte Twitter pour dénoncer cette attitude. «Ils détestent la police», ajoute le syndicat.

Nous avons une pensée pour notre collègue, motard de la @PoliceNat59 qui a eu, un accident à #Lille.

Heureusement, ses jours ne sont pas en danger.

Loin de se soucier de la vie d'un 👮‍♂️, d'un homme, certains se délectent de voir un "porc" blessé 👇.

Ils détestent la #Police. pic.twitter.com/mLpxTLvkxv — Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) March 18, 2021

​Les agressions en hausse

Les agressions contre les forces de l’ordre sont en hausse depuis près d'une dizaine d'années. Ainsi, en 2018, 6.227 policiers et gendarmes ont été blessés après une agression, selon les statistiques de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), qui a été fermé fin 2020. «25 policiers et gendarmes ont été tués durant l'exercice de leurs fonctions (contre 15 décès en 2017)», dit le rapport.

Près de la moitié des gendarmes blessés lors d'opérations de police l'ont été suite à une agression (48%, soit une hausse de près de 20% par rapport à 2017). Le nombre de policiers en mission blessés par arme a connu une hausse de 60% entre 2017 et 2018, précisait l’ONDRP.

Ces chiffres montrent également une forte augmentation du nombre de gendarmes blessés après une agression, +71% depuis 2012. L’observatoire constate aussi la hausse du nombre de policiers blessés par arme, de 276 en 2012 à 666 en 2018.