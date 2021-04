Un chien rend possible une grosse saisie de cannabis dans les Pyrénées-Atlantiques

Près de 600 kilos de cannabis ont été saisis par la douane française sur l’autoroute A63. C’est le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, qui a publié sur son compte Twitter une photo de la belle opération et de son auteur principal:

Saisie de 600kgs de cannabis par la brigade d'intervention des Douanes et son fier limier. Enquête confiée par le parquet au service de la police judiciaire de Bayonne. pic.twitter.com/NTQGwNNZSC — Jerome Bourrier procureur Bayonne (@procBayonne) April 2, 2021

France Bleu relate que la drogue était dissimulée dans un camion arrivant d’Espagne, qui a été arrêté au poste frontière de Biriatou. Le conducteur du véhicule a été interpellé puis placé en détention provisoire. Le parquet a ouvert une information judiciaire et les investigations ont été confiées à la police judiciaire.

Grosse saisie dans le port de Rouen

Plus tôt dans la semaine, les douaniers avaient également saisi un peu plus d’une tonne de cocaïne dans le port de Rouen (Seine-Maritime). 933 paquets contenant le stupéfiant étaient dissimulés au milieu d’un chargement de sacs de produits destinés au traitement de l’eau, dans un navire en provenance du Brésil.

📸Saisie de plus d’une tonne de cocaïne à #Rouen



👉 Cette opération a eu lieu après un contrôle renforcé de plusieurs dizaines de conteneurs, préalablement ciblés, en provenance d’Amérique du Sud.



Communiqué de presse ⤵https://t.co/1tMEAps2IC pic.twitter.com/MkX0QNWxUY — Direction générale des douanes et droits indirects (@douane_france) April 1, 2021

La valeur marchande de la cargaison est estimée à plus de 85 millions d’euros, selon la juridiction interrégionale spécialisée de Lille. Une fois de plus, c’est un chien qui a permis cette importante saisie, l’une des plus grosses réalisées dans le port de Rouen.

Auparavant, les policiers de l’OFAST avaient mis la main sur plus de 600 kilos de cocaïne au Havre. Trois suspects ont été mis en examen dans ce dossier.

Près de 500 kilos de cannabis saisis dans les Yvelines

Fin mars, les policiers ont intercepté un camion qui transportait 200 kilos de résine de cannabis dans la commune de Guerville, dans les Yvelines. Dans la foulée de ce premier coup de filet, les douaniers ont mis la main sur un peu plus de 300 kilos de haschisch dissimulés dans une voiture au péage d’Allainville, sur l’autoroute A10.

Bien que le trafic de drogue en France ait baissé de 30 à 40% avec le confinement, les règlements de comptes liés au commerce de stupéfiants ont fait 60 morts et 250 blessés dans le pays en 2020, selon le ministère de l’Intérieur.