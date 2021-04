La course-poursuite d’un voleur de quad se termine en guet-apens pour des policiers à Saint-Nazaire

Alors qu'a été signalée une augmentation des vols de véhicules, notamment de deux-roues, dans un quartier de Saint-Nazaire, un autre acte a provoqué un affrontement entre des policiers et une vingtaine d’individus. Lesquels s’en sont pris aux agents poursuivant un adolescent en quad volé, lundi 5 avril, relate France Bleu.

La course-poursuite a eu lieu dans le quartier de la Bouletterie, à Saint-Nazaire, en Loire Atlantique. L’homme au volant était en plein rodéo sauvage. Après que les forces de l’ordre ont démarré la poursuite suite au refus de l’individu de s’arrêter, ils se sont fait attaquer par plusieurs personnes qui les ont caillassés. Ce n’est qu’après l’arrivée du véhicule de la BAC appelée en renfort que les policiers ont pu se défendre. En outre, un mineur de 16 ans a été interpellé après cet affrontement. Il a été placé en garde à vue. Si les forces de l’ordre n’ont pas réussi à arrêter le voleur sur le quad, ils ont pu toutefois retrouver plus tard le véhicule en question.

Les vols de véhicules en France

Le nombre de vols de véhicules en France en 2020 est en baisse par rapport à l’année précédente, avec 121.500 signalés sur tout le territoire. Soit une baisse de 13%, selon les chiffres de l’Observatoire des vols de Coyote Secure, établis sur l’activité 2020 de son service de récupération de véhicules volés, en complément des données officielles du ministère de l’Intérieur, complété pour la première fois par le GIE des assureurs ARGOS.

Les statistiques estiment qu’un vol de véhicule se produit toutes les quatre minutes en France. Concernant les deux-roues, ils constituent près de 6% des véhicules volés en 2020. Le scooter est le plus souvent dérobé.

Les Pays de la Loire sont en quatrième place parmi les six régions françaises où le plus de véhicules ont été volés en 2020. Si l’Île-de-France est le département qui enregistre le taux de sinistralité le plus important (5,9/1.000), celui-ci est également particulièrement élevé en région PACA (3,9/1.000) et dans les Hauts de France (3,7/1.000), détaille Coyote Secure.