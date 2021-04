Un policier ouvre le feu contre une voiture qui a renversé son collègue sur la Croisette à Cannes

Alors qu’un conducteur roulant à vive allure sur la Croisette à Cannes a renversé un policier et a refusé de s’arrêter, un autre fonctionnaire a ouvert le feu contre le véhicule fou ce mercredi 7 avril, selon Nice-Matin.

Une Mercedes Classe A a été repérée par les forces de l’ordre vers 15 heures. Les fonctionnaires ont tenté de s’interposer pour que le conducteur du véhicule s’arrête. Toutefois, ce dernier a choisi de continuer et a roulé sur le trottoir, faisant tomber un scooter garé, ainsi que l’un des policiers.

Dans ce contexte, un policier municipal a pris la décision de faire usage de son arme à feu pour mettre fin à la course. Alors qu’il a tiré contre le véhicule en fuite, un projectile l’a atteint sans toutefois faire de victime.

Le policier renversé a été hospitalisé avec une blessure légère à la jambe.

Qui était à bord?

Les forces de l’ordre ont fini par arrêter le véhicule et interpeller les deux occupants, un conducteur et un passager: deux hommes azuréens âgés de 24 et 33 ans, précise le journal.

