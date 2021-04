Un Varois tente de soutirer de l'argent à des députés mais leur envoie son RIB complet

Son plan n’était pas, c’est peu dire, parfait. Un homme de 23 ans a été interpellé par la police de Fréjus le 8 avril pour des tentatives d’extorsion présumées sur plus de 600 personnes, dont des députés du département du Var, rapporte France Bleu.

Son schéma

Afin d’obtenir de l’argent, il envoyait des mails réclamant une importante somme d'argent. Pour être précis… 100 millions d’euros.

«Ça n'est pas mal écrit, mais c'est un peu vaporeux», a commenté l’un des destinataires.

L’auteur n’indique néanmoins pas si cette somme est demandée à chaque destinataire ou s’il est possible de l’adapter en fonction de ses revenus. La lettre ne laissait pas non plus entendre clairement ce qui pourrait se produire si l’argent n’était pas versé. Selon le média, les menaces sont formulées «là aussi à demi-mot et donc pas de façon très explicite».

Ce qui est indiqué cependant, c’est que le paiement devait s'effectuer par virement. Et pour cette cause, l’extorqueur avait ajouté son relevé d'identité bancaire (RIB) qui contenait aussi son adresse postale.

Son interpellation

Cette bévue a permis aux policiers de rapidement l’interpeller. Il a été placé en garde à vue le 8 avril.

Le jeune homme a été évalué par un psychiatre qui a décidé d'une mesure d'hospitalisation d'office, souligne France Bleu.

En France, les peines d’extorsion vont jusqu’à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende, selon l’article 312-1 du Code pénal. Toutefois, la peine peut être aggravée et punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende.