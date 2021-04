«Niq***-les»: des policiers attaqués par une centaine d’individus dans l’Essonne – vidéo

Dimanche 11 avril, des policiers ont été pris à partie par une centaine d’individus à Étampes (Essonne) alors qu’ils tentaient d’y récupérer une moto volée, informe BFM TV. L’un des policiers, touché au crâne par un jet de pierre, a été légèrement blessé. Deux personnes ont été interpellées, dont le conducteur de la moto volée, et ont été placés en garde à vue.

Tout a commencé avec un signalement d’un homme originaire du Calvados. Il avait rendez-vous à Étampes pour son deux-roues qu’il avait mis en vente sur LeBonCoin. Il s’est fait agresser et sa moto lui a été dérobée. Vers 17h, des policiers ont repéré la moto volée et ont tenté d’interpeller son agresseur, mais la situation a dégénéré.

Une cinquantaine de jeunes qui se trouvaient à proximité, aux abords d’un terrain de football, ont décidé d’intervenir et ont pris à partie les forces de l’ordre. La gendarmerie a été appelée en renfort, mais entretemps, d’autres jeunes sont arrivés, leur nombre avoisinant la centaine, indique la chaîne. La moto en question a pu être récupérée, a précisé la Police nationale de l’Essonne.

Deux vidéos des faits ont été relayées sur les réseaux sociaux, l’une montre l’intervention de la brigade motocycliste tentant d’interpeller le jeune soupçonné d’avoir volé la moto. L’autre, reprise depuis Snapchat, montre des dizaines de jeunes courir après une voiture de police. «Allumez-les», «niq***-les», crie à plusieurs reprises l’auteur de la vidéo. Les affrontements ont duré environ une demi-heure.

Les eurodéputés Gilbert Collard et Jean-Lin Lacapelle, tous deux issus du Rassemblement national, ont fait part de leur indignation sur Twitter. «On ne veut plus de lâcheté politique, on veut des actes!», réclame le premier. «Il est temps de rappeler à la racaille de quel côté se trouvent l'ordre et l'autorité!», plaide l’autre.

Par ailleurs, Le Parisien rapporte d’autres attaques à Grigny (Essonne) dans la nuit de samedi à dimanche. La police y a été prise à partie à trois reprises par des groupes de plusieurs dizaines de personnes, lesquelles ont fait usage de mortiers d’artifice. Les policiers ont dû faire usage de grenades lacrymogènes pour les disperser. Aucun blessé n’est à déplorer.