Insultes et menaces avec une batte de baseball: un maire du Bas-Rhin agressé pour une histoire de masque

Le maire du village de Wingen-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, a été agressé verbalement et menacé par un individu muni d’une batte de baseball sous prétexte qu’il lui avait fait remarquer qu’il était sans son masque dans un magasin. L’homme a été placé en garde à vue.

Même si le taux d'incidence dans le village de Wingen-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, s’est établi à moins de 10 cas pour 100.000 habitants la semaine dernière, il y est obligatoire de porter le masque comme partout dans l'Hexagone. Le non-respect de cette règle entraîne parfois des incidents plus ou moins graves, comme il s’est avéré avec un homme d’une quarantaine d’années ayant menacé le 21 avril le maire du village, Christian Dorschner, avec une batte de baseball, rapporte France Bleu.

Selon la radio, l’incident a eu lieu dans une boulangerie. L’édile était allé acheter du pain et s’était aperçu qu’un des clients ne portait pas cette protection obligatoire à l’intérieur du commerce. À sa sortie, M.Dorschner lui a fait une remarque et la situation a dégénéré:

«Il a commencé à m’insulter, j’ai ouvert sa portière de voiture pour lui demander de s’excuser, et là il a pris une batte de baseball et il m’a menacé», a raconté le maire à France Bleu.

Le média indique que l’individu n’a pas été jusqu’à le frapper. Il a refermé sa portière et a quitté les lieux au volant de sa voiture.

Cependant, l’édile a eu le temps de prendre en photo sa plaque d’immatriculation et a prévenu la gendarmerie.

Comparution immédiate

M.Dorschner a déposé une plainte contre l’individu. Ce dernier a alors été placé en garde à vue.

L’homme passera en comparution immédiate ce 22 avril au tribunal de Saverne, d’après France Bleu.

À son tour, le maire s’est dit encore choqué par cette altercation:

«Une batte de baseball en aluminium devant le visage, ça porte réflexion.»

Dans le même temps, il a assuré qu’il continuerait à demander à ses administrés de porter le masque quand c’est nécessaire.

135 euros d’amende

Pour rappel, le non-respect de l'obligation de porter le masque est puni d'une amende de 135 euros. Elle passe à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et, après trois infractions dans le mois, le contrevenant risque la condamnation à six mois de prison et 3.750 euros d'amende. Il peut aussi être condamné à un travail d'intérêt général ainsi qu’à une suspension du permis de conduire pendant trois ans.