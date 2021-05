Une rave party géante a lieu en Bretagne malgré l’interdiction de la préfecture

#raveparty #securite #covid19

Interdiction des rassemblements festifs à caractère musical dans les #Cotesdarmor, dès aujourd'hui et jusque lundi 3 mai

⚠️police et gendarmerie mobilisées tout le week-end pour assurer le maintien de l’ordre public et le respect de ces dispositions pic.twitter.com/nffJyckuV7