Des tags antisémites découverts dans un collège de la Vienne, son principal menacé de mort

Avec @Prefet86 et @departement86 nous dénonçons et condamnons les inscriptions intolérables sur les murs du collège de Chauvigny et apportons tout notre soutien à la communauté éducative et à son chef d'établissement.

Procureur saisi et plainte déposée. @acpoitiers pic.twitter.com/9TpBOOHF1A