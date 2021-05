Des injections de vaccin Pfizer mal dosées pour une centaine de personnes en France

Des doses insuffisantes du vaccin Pfizer-BioNTech ont été administrées le 21 avril à 91 personnes à Saint-Céré, dans le Lot; ces personnes seraient donc moins protégées contre le coronavirus qu’elles ne le croient, a annoncé le centre de vaccination local.

«238 personnes ont été vaccinées le mercredi 21 avril au centre de vaccination de Saint-Céré. Parmi ces patients, le dispositif de traçabilité a permis d’identifier 91 personnes vaccinées au cours de l’après-midi ce jour-là, mais susceptibles d’avoir reçu une dose de vaccin Pfizer insuffisante», a indiqué le centre.

Ces patients ont donc été invités à réaliser une sérologie vaccinale, via une prise de sang, pour mesurer la concentration d’anticorps. La procédure est organisée en accord avec les autorités de santé compétentes comme l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de Toulouse et l’Agence régionale de santé (ARS).

Une nouvelle injection sera proposée à certains patients en fonction des résultats de l’analyse.

«Une erreur humaine»

Selon les médecins, cette situation «ne représente aucun risque pour la santé des personnes concernées, mais elle est susceptible de les exposer à une couverture vaccinale non optimale» contre le Covid-19.

«C'est une erreur humaine, non intentionnelle, une dilution trop importante est à l'origine de ce mauvais dosage», a affirmé le directeur du centre hospitalier de Saint-Céré, Frédéric Delmas, à La Dépêche.

Des incidents concernant se sont déjà produits en France, notamment dans la Marne ou dans les Hauts-de-Seine. Fin avril, l’ARS a rappelé des patients vaccinés avec du sérum physiologique au lieu d’une dose de Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination de Deauville, dans le Calvados.