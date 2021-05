Des milliers de supporters célèbrent le sacre du LOSC en violation des mesures sanitaires - vidéos

Des milliers de supporters sont descendus dimanche 23 mai au soir sur la Grand’Place de Lille pour célébrer le sacre du LOSC (Lille Olympique Sporting Club) qui a remporté pour la quatrième fois de son histoire le titre de champion de France de football.

La fête s’est toutefois déroulée sans gestes barrières ni distanciation sociale malgré les mises en gardes faites par le préfet du Nord et la maire de Lille.

​Comme le note l’AFP, des policiers ont d’abord déployé un important barrage pour bloquer l’accès à la Grand’Place, provoquant l’attroupement de premiers groupes de supporters à ses abords, brandissant écharpes et drapeaux aux couleurs de l’équipe, dans un halo rouge et des fumigènes et sous les déflagrations de pétards.

​Mais la foule a finalement réussi à entrer sur la place après avoir contourné les entraves policières par une rue adjacente. Dans ce défilé se faisaient entendre les chansons «We are the champions» et «Freed from desire». Certains dansaient aux sons d’enceintes portables, le tout accompagné de tirs de feux d'artifice.

L’importance des mesures sanitaires

La maire de Lille, Martine Aubry, a salué «la victoire de l’humilité, celle d’une équipe qui n’a jamais transigé sur ses valeurs de solidarité et de combativité».

«Nous avons tous envie de fêter ce quatrième titre de champion de France, et nous savons que nous devons rester responsables dans le contexte sanitaire actuel», ajoute-t-elle sur son site.

Le préfet du Nord, Michel Lalande, a également appelé dimanche 23 mai les Lillois à «vivre ce moment de sport en toute sécurité, dans un contexte sanitaire qui s'améliore mais reste fragile», demandant «à chacun de continuer à respecter l'ensemble des mesures sanitaires en vigueur et de ne pas faire usage de moyens pyrotechniques sur la voie publique».

Situation épidémique en France

La situation épidémiologique s'améliore en France avec un nombre de nouvelles contaminations passé sous les 10.000 cas et un nombre de malades du Covid-19 décroissant dans les hôpitaux français, mais elle reste pourtant préoccupante dans certains départements comme le Nord qui affiche encore un taux d’incidence de 166 personnes pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours.

Le 16 mai, dans une interview au Journal du dimanche (JDD), Jérôme Salomon a souligné l’importance du respect des gestes barrières pour ne pas «revenir en arrière» avec l’arrivée de la deuxième étape du déconfinement progressif.

Il a alors noté que le succès de cette étape du déconfinement dépendrait du respect des mesures barrières et des protocoles. «Les prochaines semaines sont cruciales, et l'exemple de l'Espagne prouve qu'il ne faut pas se relâcher trop vite».