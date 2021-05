Une policière gravement blessée au couteau près de Nantes, intervention du GIGN

Une attaque au couteau s'est produite ce vendredi vers 10 heures dans les locaux de la police municipale de La Chapelle-sur-Erdre, selon les informations d'Actu17 et de Presse Océan.

Après avoir grièvement blessé une agente municipale, l'individu a pris la fuite.

Transportée à l'hôpital, la victime est entre la vie et la mort.

Selon les informations de BFM TV, il s'est emparé de l'arme de service de la fonctionnaire blessée.

Intervention du GIGN

Un important dispositif de recherche a été activé pour retrouver le fugitif. Une équipe de la gendarmerie nationale (GIGN) est arrivée sur place.

#Nantes 🚨 Commune et secteur #LaChapelleSurErdre (44)

➡️ Intervention des forces de l'ordre en cours

⚠️ Évitez le secteur et respectez strictement les consignes des #gendarmes

🚧 RD 39 fermée pic.twitter.com/IhMP8PnQUw — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) May 28, 2021

Les motivations de l'auteur ne sont pas connues pour le moment.

La mairie ferme les établissements scolaires

«La personne recherchée est dangereuse et armée. Tous les établissements scolaires sont fermés, les enfants sont mis en sécurité par précaution. Nous demandons aux habitants de rester chez eux», a déclaré la mairie de La Chapelle-sur-Erdre à LCI.

Réagissant à cette nouvelle attaque, Marine Le Pen a posté un message sur Twitter: «Tout mon soutien à cette policière de La Chapelle-sur-Erdre grièvement blessée, à ses collègues et à ses proches. Je refuse que les agressions contre nos policiers deviennent notre quotidien. Il faut combattre enfin cette barbarie et ne jamais, absolument jamais s’y habituer».

Violences visant les forces de l’ordre

Cette attaque intervient dans un contexte extrêmement tendu entre les violences urbaines, les agressions régulières des forces de l’ordre et la menace terroriste.

Les forces de l’ordre ont fait face à plusieurs attaques, dont certaines terroristes, ces dernières années: l’assassinat de deux policiers le 13 juin 2016 à Magnanville ou encore le meurtre d’une fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet le 23 avril dernier.

Le 5 mai, Éric Masson a été tué par balle lors d’une opération antidrogue dans le centre d’Avignon. Face à l’indignation des syndicats policiers, Jean Castex a fait part d’une série de mesures visant à «protéger celles et ceux qui nous protègent». Le Premier ministre a promis une enveloppe de 10 millions d’euros afin d’améliorer la sécurité des commissariats, ainsi que la généralisation des caméras piétons individuelles prévue pour l’été, «l’adaptation des formations initiale et continue» et «l’amélioration de la réponse pénale» en cas de violences contre les forces de l’ordre.

D'après les statistiques du ministère de l’Intérieur, les actes de violence à l’encontre de la Police nationale ont plus que doublé en vingt ans.