Il poignarde trois personnes à Lyon et y oublie sa carte de bus, il est retrouvé près d’un an plus tard

Mardi 25 mai, la police de Lyon a arrêté un suspect pour une affaire de vol à la roulotte, sans savoir qu’elle venait également de retrouver le responsable de multiples agressions datant de quelques mois plus tôt. En effet, comme le rapporte Le Progrès, ce jeune SDF de 20 ans avait poignardé trois personnes sur les quais de la Pêcherie en juillet dernier.

Il avait d’abord tenté d’embrasser de force une jeune femme, qu’il ne connaissait pas, et avait été poussé à fuir par l’un de ses amis. Il était ensuite revenu sur les lieux, armé d’un couteau, et s’était attaqué à elle, puis aux deux garçons l’accompagnant, avant de voler leurs biens, de leur jeter des bouteilles en verre dessus et de s’enfuir.

Sur place, il avait laissé une carte de bus, ce qui avait permis aux trois victimes de l’identifier. La première s’est vue octroyer sept jours d’incapacité totale de travail. Son interpellation survient ainsi 10 mois après les faits. Le SDF a été placé en garde à vue et jugé jeudi 27 mai en comparution immédiate. Toujours selon le quotidien local, il a écopé de deux ans de prison ferme.

Plus d’attaques au couteau?

L’actualité de ces derniers mois fait état de davantage d’attaques au couteau, en témoigne celle de ce vendredi 28 février contre une policière près de Nantes. L’Insee, bien qu’il publie des données sur la criminalité et la délinquance, ne distingue pas ces agressions des autres et évoque simplement des «violences physiques».

En février 2020, des chiffres de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) relayés par Le Figaro ont toutefois permis d’estimer une moyenne de 120 victimes par arme blanche par jour entre 2015 et 2017. Sans pouvoir déterminer la tendance pour les années suivantes, le quotidien a indiqué que les violences générales entre personnes ou contre les forces de l’ordre avaient plus que doublé depuis 2001.