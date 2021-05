Un client suspecté de vol poignarde un employé de supermarché à Grenoble

Un employé de l’Intermarché situé boulevard Foch, à Grenoble, en Isère, a été victime d’un coup de couteau sur son poste de travail ce dimanche 30 mai, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Selon ses informations, une altercation a éclaté entre ce caissier de 21 ans et un jeune homme qu’il suspectait d’avoir volé des bouteilles d’alcool dans le magasin. Le client a alors sorti un couteau avec lequel il a poignardé l’employé.

Pronostic vital engagé

Gravement touché à la poitrine, ce dernier a été pris en charge par le Samu et transporté au CHU Grenoble-Alpes. Son pronostic vital est engagé, constate le quotidien régional.

L’agresseur a pris la fuite. Le supermarché a été fermé pour permettre aux enquêteurs d’effectuer les premières constations et de réaliser d’éventuels prélèvements.

Agression raciste à Échirolles

Fin avril, un homme de 26 ans avait injurié avec des propos à caractère raciste un caissier du Carrefour d’Échirolles, également en Isère. Plus tard, l’agresseur a retrouvé le caissier avec un comparse et les deux l’ont roué de coups au visage et sur le corps.

Un agent de sécurité est alors intervenu et a maîtrisé le principal assaillant. Ce dernier a été placé en garde à vue pour violences en réunion et injures à caractère raciste.