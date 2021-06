Un policier se fait traîner par un quad alors qu’il voulait stopper un rodéo sauvage

Un policier a dû arrêter de poursuivre un quad faisant un rodéo urbain à Béziers, comme le prescrit la nouvelle règle censée éviter accidents et émeutes, et a essayé de le stopper en sautant dessus. Il a été traîné au sol et s’est fait rouler sur une jambe avant que l’engin ne heurte un mur. Le conducteur était mineur.