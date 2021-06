Des centaines de personnes se réunissent autour de rodéos à Bron, la police disperse le rassemblement - images

Malgré le déconfinement progressif et l’allègement des mesures sanitaires en France, les grands rassemblements ne sont pas encore autorisés et doivent être organisés sous certaines conditions. Notamment, pour les événements de plus de 1.000 personnes, les participants doivent présenter un pass sanitaire, alors que les rassemblements sauvages dans les rues de plus de 10 personnes restent toujours interdits.

Tout cela n’était pas le cas d’un défilé sauvage de voitures de grosses cylindrées à Bron, près de Lyon, qui a réuni environ 2.000 personnes, relate LyonMag. Les forces de l’ordre sont intervenues afin de disperser la foule.

Rassemblement sauvage, rodéos et drifts

La nuit du vendredi 25 au samedi 26 juin a été bruyante à Bron. Un rassemblement autour des voitures a été accompagné de rodéos, de drifts, de défilés de motos ou de voitures luxueuses, relate LyonMag.

Près de #Lyon : des centaines de personnes rassemblées pour un défilé sauvage de voiture cette nuit à #Bron. Les CRS sont intervenus pour disperser la foule. (Crédit : témoin LyonMag) pic.twitter.com/nkbhCdWYhb — Lyon Mag (@lyonmag) June 26, 2021​

Des accélérations ou encore des coups de klaxons terminent cette image de l’événement bruyant qui a rassemblé des centaines de personnes. De plus, les participants n’ont pas hésité à filmer avec leurs portables le défilé et à le diffuser sur les réseaux sociaux. Les scènes publiées sur Internet montrent une foule et un rideau de fumée laissé par des voitures effectuant leurs rodéos devant le public.

Vu sur Snapchat : rassemblement à Bron hier soir, des centaines de personnes réunies autour d'un défilé sauvage de voitures #tuning #drift @actufr_lyon pic.twitter.com/XMvZpgDRae — Nicolas Drusian (@NDrusian) June 26, 2021​

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rasso 69 👌🏽 (@rasso.69)

Tout cela ne pouvait pas ne pas attirer l’attention des forces de l’ordre qui ont été dépêchées pour mettre fin à ce genre d’événement interdit dans le contexte sanitaire actuel. Quand la police est arrivée sur les lieux, elle a procédé à la dispersion de la foule. Un homme a été interpellé et son véhicule a été saisi.

Déconfinement en France

En route vers le rythme normal de vie d’avant la pandémie, la France se déconfine petit à petit. Alors que le gouvernement annonce de nouveaux allègements des mesures sanitaires mises en place à cause du Covid-19, certaines restrictions sont toujours en vigueur. Notamment, la restriction sur les rassemblements sur la voie publique de plus de 10 personnes persiste. Toutefois, elle a été négligée par les organisateurs de ce rassemblement sauvage près de Lyon. Il est à noter que le regroupement de la nuit du 25 au 26 juin n’était pas secret et a été annoncé sur les réseaux sociaux.