Des tags antisémites souillent une école maternelle près de Montpellier – images

Des tags à caractère antisémite ont été découverts à l’intérieur de l’école maternelle du Vidourle à Marsillargues, à une trentaine de kilomètres de Montpellier, a annoncé le préfet de l’Hérault sur son compte Twitter.

#Vandalisation : découverte d'inscriptions à caractère antisémite dans l'école maternelle de la Vidourle à #Marsillargues . Le préfet de l'#Hérault Jacques WITKOWSKI fait part de son indignation et se rend sur place ce matin. — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) June 28, 2021

Selon le média local Métropolitain, des enquêteurs et des techniciens scientifiques de la cellule d’identification criminelle du groupement de gendarmerie de l’Hérault se sont rendus sur les lieux après avoir été alertés par le maire.

Une enquête ouverte

Le préfet du département Jacques Witkowski a condamné «avec la plus vive force ces agissements idiots qui évidemment n'honorent pas notre pays», relate pour sa part BFM TV.

Des inscriptions antisémites découvertes dans une école maternelle de #Marsillargues ce matin après une intrusion dans la nuit. Peu de doute sur le fait que ce soit « l’oeuvre de gamins » confie-t-on sur place. Une enquête est ouverte @BFMTV pic.twitter.com/xJ8vbj0Qlp — Alexis Kunz (@Kunz_Alexis) June 28, 2021

Une enquête a été ouverte sous l’autorité du procureur de la République de Montpellier en vue d’identifier et retrouver le ou les auteurs, qui auraient opéré durant le week-end après une effraction des lieux. Aucun vol n’a pourtant été constaté, précise Métropolitain.

Énième incident ces derniers mois

Au cours de ces derniers mois, plusieurs établissements d’enseignement en France ont été visés par des actes de vandalisme à caractère antisémite. Ainsi, en mai dernier, des inscriptions de ce type ainsi que des croix gammées ont été vues sur les murs du collège Gérard-Philippe à Chauvigny, dans la Vienne. Dans le même temps, le principal a été menacé de mort.

En avril, des tags antisémites ont été découverts sur la façade de Sciences Po au 27 rue Saint-Guillaume à Paris. La direction a «condamné vivement cet acte odieux et lâche», promettant de «poursuivre plus que jamais son combat contre toutes formes de discrimination et d’atteintes à la dignité des personnes».