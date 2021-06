Un exercice de sécurité non déclaré déclenche une importante intervention de la BRI près de Rouen

Plus d’une centaine de policiers, pompiers et soignants ont été mobilisés près de Rouen après une alerte concernant une prise d’otages par un homme armé d’une Kalachnikov. En réalité, il s’agissait d’un exercice non déclaré, organisé par une société de sécurité privée. La préfecture a condamné ce «comportement irresponsable».