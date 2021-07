Trois jours après un vol chez Chaumet, un nouveau braquage dans une bijouterie à Paris

Deux individus ont dérobé ce vendredi 30 juillet des bijoux dont la valeur est estimée à deux millions d'euros dans une bijouterie située rue Vieille-du-Temple, dans le quartier du Marais de Paris, relate LCI.

Les malfaiteurs munis d'un pistolet à impulsion électrique et d'une gazeuse ont pénétré dans la bijouterie Dinh Van vers 12h30, selon la chaîne.

D'après LCI, les individus ont pris la fuite à pied en empruntant la vue des Blancs-Manteaux. La brigade de répression du banditisme (BRB) s'est rendue sur les lieux.

Il s'agit d'un nouveau braquage de grande ampleur en trois jours. Le 27 juillet, la bijouterie Chaumet, située tout près des Champs-Élysées, s'est fait dérober l'équivalent de deux millions d’euros. Selon l’AFP, le montant du préjudice pourrait atteindre près de trois millions d'euros. Le braqueur est arrivé et s'est enfui en trottinette. Plus tard, le suspect et un autre individu ont été arrêtés alors qu’ils étaient en train de partir pour Belgrade.

En 2008, trois hommes ont volé la quasi-totalité des bijoux de la boutique Harry Winston, avenue Montaigne. Le montant de ce vol historique est estimé à 85 millions d'euros.

Détails à suivre