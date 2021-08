Un homme blessé par balle après avoir tenté d’attaquer des policiers avec deux couteaux

Un homme a, dans le Loiret, menacé de mort des sapeurs-pompiers et chargé les policiers appelés sur place par ces derniers. Touché à l’abdomen, l’agresseur a été transporté à l’hôpital, et ses jours ne sont pas en danger.

Retranché chez lui après avoir menacé de mort des sapeurs-pompiers, un habitant de Saran (Loiret) a tenté d’attaquer les policiers arrivés sur les lieux, rapportent les médias français.

Selon les informations obtenues par France info, la fille de l’intéressé n’avait plus de nouvelles de son père et a alerté les pompiers qui se sont rendus à son domicile. L’homme a alors promis de tuer le premier qui franchirait le pas de la porte. Il a également affirmé avoir ouvert le gaz et s’est déclaré prêt à tout faire exploser.

Les soldats du feu ont alors fait appel à la police qui a immédiatement organisé une «colonne» pour entrer dans l’habitation, relate le quotidien régional La République du centre. À l’entrée de cette formation d’agents, l’homme retranché est sorti avec un couteau dans chaque main et a foncé sur le premier policier de la colonne, détaille France info.

Blessé à l’abdomen

Un policier a alors fait usage de son arme de service à une reprise et blessé l’homme à l’abdomen. Stabilisé sur place par le Samu, ce dernier a ensuite été transporté au centre hospitalier régional d’Orléans-La Source.

Une enquête est en cours pour tentative de meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique. L’IGPN a pour sa part ouvert une enquête pour vérifier que le policier n’avait pas d’autre choix que de faire usage de son arme.

En juin dernier, une opération de police avait été déclenchée à Tours après qu’un homme armé d’un LBD avait tiré à plusieurs reprises, blessant deux personnes, dont un psychiatre ayant reçu une demande d’intégration en soins complet à l’hôpital.