Incendies dans le Sud: un évadé d’hôpital psychiatrique tente de mettre le feu à une colline vers Marseille

Alors que plusieurs départements du Sud sont en proie aux flammes à cause des vents et des températures élevées, une équipe de la brigade anticriminalité a interpellé un individu qui venait de mettre le feu à de la végétation dans un quartier sud de Marseille, a indiqué le 18 août la police nationale des Bouches-du-Rhône.

[#FeuxDeForet] Ce matin, l'intervention des #Policiers #BAC Sud #Marseille a permis l'interpellation d'un individu incendiant la colline dans le 10e Arrdt et de contenir l'incendie. Rapidement sur site, les @MarinsPompiers ont pu éteindre le #Feu et sécuriser les lieux. #Proteger pic.twitter.com/BnlqmhEsNZ — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 18, 2021

​Les policiers sont parvenus à interpeller l’incendiaire, quasiment en flagrant délit. Les faits se sont déroulés dans le Xe arrondissement de Marseille, rue André Audoli, rapporte La Provence. Les marins-pompiers ont rapidement pu contenir le feu.

L’individu, âgé de 35 ans, s’était évadé d'un hôpital psychiatrique, d’après le quotidien. Il a été placé en garde à vue.

Les feux de forêt dans le Sud

Plusieurs départements du Sud, à savoir le Var, le Vaucluse, l’Aude et l’Hérault, sont touchés par des incendies.

Pour l’instant, le brasier le plus violent s’est déclaré le 16 août depuis une aire d'autoroute de l'A57, au nord-est de Toulon dans le Var, les pompiers ne l’ont toujours pas fixé. Le feu a brûlé plus de 6.000 hectares de forêt et l’arrière-pays de Saint-Tropez. Selon le dernier bilan, deux personnes sont décédées, 24 ont été blessées. Environ 10.000 touristes et habitants ont été évacués dès lundi soir. Avec la baisse des températures, les conditions météorologiques s'annoncent «favorables» pour maîtriser les flammes, a indiqué jeudi à l’AFP le commandant des opérations de secours des pompiers Loïc Lambert.

#FeuxDeForêt | Le Var vit un moment difficile et dramatique face à un incendie de végétation virulent.

La puissance du vent accentue la propagation du feu et réduit en cendres la forêt des Maures et les habitations alentours.

Toute la #ForceDesSecours est engagée sur le terrain. pic.twitter.com/m9wFyHEw81 — Pompiers de France (@PompiersFR) August 17, 2021

​Dans la nuit du 17 à 18 août, un incendie s’est déclaré près de la région viticole de Beaumes-de-Venise, dans le Vaucluse. 250 hectares ont brûlé, selon le dernier bilan. Le feu a pu être fixé sans victimes ni dégâts sur les habitations, indiquent les pompiers.

#feudeforet #BeaumesdeVenise #leBarroux : 250 ha brûlés ce matin, feu fixé, 190 pompiers et 60 engins restent sur place pour traitement des points chauds et 12,2 km de lisières. Aucun dégâts sur les habitations ni victimes, bravo à tous !@SecCivileFrance @Prefet84 @PompiersFR pic.twitter.com/ECGuVoxVOF — SDIS de Vaucluse-84 (@sdis84) August 19, 2021

​Dans l’Aude, plusieurs incendies attisés par le vent ont ravagé environ 90 hectares près de Peyriac-de-Mer et 60 hectares à Bizanet. Fermée pendant trois heures, l’autoroute entre Narbonne et Perpignan, a été rouverte le 17 août, selon la préfecture.

#feudeforet #Aude

Point de situation sur le feu de Peyriac-de-Mer

🔥Feu maîtrisé

➡️Réouveture de l'A9@Prefet11 salue l'action des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de la police nationale et des polices municipales. — Préfet de l'Aude (@Prefet11) August 17, 2021

​Des incendies touchent également l’Hérault et les pompiers sont en train de les contenir.