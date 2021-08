Impossible d’entrer dans certains centres de vaccination sans... pass sanitaire

Pour entrer dans toute grande surface de plus de 20.000 m2, le pass sanitaire est obligatoire depuis le lundi 23 août. En France, plus de 150 centres commerciaux sont concernés et exigent la présentation d’un passe sanitaire valide. Le hic, comme le relève Le Figaro, c’est que certains hébergent des centres de vaccination.

Selon le média, l’obligation de présenter un pass sanitaire pour y accéder a fait chuter le nombre de vaccinations réalisées dans ces centres.

«Tout l'intérêt, pour nos clients, était de pouvoir aller se faire vacciner sans rendez-vous, en allant faire leurs courses. C'était un gros atout pour toucher une population moins connectée et plus populaire», expose Anne-Sophie Sancerre, directrice des opérations en Europe du Sud du géant de l'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield, citée par Le Figaro.

Petites dérogations

À Westfield Rosny, deuxième centre commercial de l’Est parisien, le nombre de vaccinations quotidiennes est tombé de 930 à 500 par jour. Toutefois, les responsables sont prêts à trouver des concessions.

«Lorsque les personnes qui souhaitent se faire vacciner n’ont pas fait de test PCR, nous les laissons quand même rentrer si le centre de vaccination est situé à côté de l’entrée, ou alors nous les faisons accompagner par un vigile», explique-t-elle au journal. «Mais cela ne sera plus possible lorsque la fréquentation augmentera à nouveau, à la rentrée.»

Baisse de fréquentation

Sur le plateau de BFMTV, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux (CNCC), Gontran Thüring, a fait part de sa crainte quant à une baisse de la fréquentation.

«Les plus grands centres commerciaux peuvent représenter 50.000 visiteurs par jour, vous imaginez le nombre de contrôles qu'il faut effectuer et le risque de constitution de files d'attente?», soulignait-il le 16 août.

L'instauration du pass sanitaire va poser «des difficultés de recrutement sur un très court terme», car cela «dépend d'arrêtés préfectoraux et, en général, il y a très peu de temps entre l'arrêté préfectoral et la mise en œuvre», estime Emmanuel Le Roch, délégué général de la Fédération du commerce spécialisé (Procos), sur BFMTV.

«On s'inquiète de ce qui va se passer en termes de fréquentation, notamment au moment de la rentrée scolaire qui est un grand moment de commerce», poursuit-il, jugeant qu’une baisse de la fréquentation des centres commerciaux et des grands magasins est «inéluctable», car tous les Français ne sont pas encore vaccinés.

Selon le bilan d’activité de l’exercice 2020 du Conseil national des centres commerciaux, «l’année a été profondément marquée par la crise sanitaire mondiale».

«Malgré plus de trois mois de fermeture, les centres commerciaux ont enregistré une baisse de leurs chiffres d’affaires limitée à 6,4% (hors confinement) par rapport à l’année 2019 qui avait elle-même enregistré la meilleure performance depuis dix ans», informe le communiqué de l'institution.