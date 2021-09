L’hommage raté de Sandrine Rousseau à «Jean-Pierre Belmondo»

Sandrine Rousseau est de nouveau en tête des tendances Twitter, et non pour une bonne cause. En voulant rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, disparu lundi, elle s'est non seulement trompée dans son prénom, mais son commentaire «une dernière cascade en espérant qu'elle n'ait pas été difficile» a été également vu d’un mauvais œil.

Tandis que la France et le monde cinématographique pleurent Jean-Paul Belmondo, décédé ce lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans, de nombreuses personnalités du monde politique et culturel lui rendent hommage, notamment sur les réseaux sociaux. Parmi elles, la candidate à la primaire écologique Sandrine Rousseau, qui avait déjà fait parler d’elle à cause de ses commentaires sur les migrants afghans.

Son hommage raté

L’écologiste a décidé de rendre hommage à la légende du cinéma français sur Twitter, en faisant une première erreur sur le nom de l'acteur.

"Elle est tombée par terre, c'est la faute à Twitter Le nez dans le ruisseau, la faute à Belmondo !"#SandrineRousseau pic.twitter.com/2wCZM7R9n6 — 🐈 Sainte Chatte 🐈 ( Bienvenue par Minou ) (@frasanor44) September 8, 2021

Elle a ensuite ajouté: «Une dernière cascade, en espérant qu'elle n'ait pas été difficile», une phrase jugée irrespectueuse par plusieurs. Le journaliste Éric Naulleau s’est demandé si la candidate l’avait fait exprès.

Je pense que le moment est venu de poser la question : Sandrine Rousseau le fait-elle exprès ? pic.twitter.com/QNfOdnfZUr — Eric Naulleau (@EricNaulleau) September 6, 2021

«J’ai tellement honte pour cette dame qui n'est même pas capable de rendre hommage à une des plus grandes légendes du cinéma français. Parfois il vaut mieux se taire, vraiment», a commenté Françoise Gouriou, responsable communication En Marche dans le Finistère.

«Tout est dit par Sandrine Rousseau, candidate aux Grosses Têtes», a écrit pour sa part Bruno Questel, député LREM de l’Eure.

«Et l’erreur de prénom n’est certainement pas le pire de ce tweet», a commenté David Lisnard, maire de Cannes.

Deux tweets supprimés

Se rendant compte de cela, Sandrine Rousseau a supprimé le premier tweet afin de corriger le prénom. Toutefois, vu les réactions, elle l'a finalement supprimé définitivement.

Après 2 échecs mémorables, Sandrine Rousseau renonce à rendre hommage à Jean-Pierre/Jean-Paul Belmondo, et supprime ses posts... mais elle se sent toujours capable de diriger la France !#primairesEELV #Rousseau pic.twitter.com/yB0y1xP8ql — Polémique-Victor (@FredericLefevre) September 6, 2021

Hommage national

L’hommage national à Jean-Paul Belmondo se déroulera jeudi aux Invalides. Après la cérémonie officielle, le public pourra venir se recueillir devant son cercueil à partir de 19h30.

Après avoir annoncé mardi que le déroulé de l’hommage national aurait lieu ce jeudi à 16h30, l’Élysée a communiqué de nouveaux détails sur cette cérémonie.

Outre la famille et les proches de l’acteur, des membres du gouvernement ainsi que plusieurs centaines d'invités issus du monde de la culture, du cinéma et du sport seront là. La présence d’anciens Présidents et Premiers ministres n’est également pas exclue.

Emmanuel Macron a qualifié le comédien de «trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste».

«En lui, nous nous retrouvions tous», a-t-il écrit sur Twitter.