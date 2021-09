Un automobiliste percute la foule lors d’un rodéo sauvage dans le Pas-de-Calais, six blessés dont trois graves

#Libercourt, Accident de la circulation mettant en cause 1 VL et 7 piétons, commune de LIBERCOURT. 29 sapeurs-pompiers engagés. Eviter le secteur et soyez vigilant si vous vous approchez de cette intervention. @RIGAUDphil @Prefet62 @pasdecalais62 pic.twitter.com/jDrMhqKDsQ