Une femme voilée fait polémique lors d’une fête de Noël au Raincy

Ce mercredi 15 décembre, le service jeunesse de la mairie de Raincy organisait un événement accueillant parents et enfants pour des remises de cadeaux, dans l'esprit de Noël.

On vire une jeune fille à la remise de cadeaux de noël de la mairie parce que voilée… Esprit de Noël où es-tu? #LeRaincyDiscrimination pic.twitter.com/18MEgEiX3z — SamBendj ت (@Sam_Bendj) 21 декабря 2016 г.

Accompagnant sa nièce de deux ans lors de cet événement, une jeune musulmane, Inès, a été sommée à trois reprises de quitter la salle, sous prétexte que son foulard était « un signe ostentatoire », écrivent les médias français.

Expulsée par le maire pendant une cérémonie de noél au nom de la laicité! Schizophrénie quand tu nous tiens…#Islamophobie #Laicité #Raincy https://t.co/2QGpaaj6fn — Nabil Hmani (@nabilhmani) 21 декабря 2016 г.

D'après la jeune femme, citée par le site Oumma, le maire Jean-Michel Genestier l'a chassée sans autre forme de procès :

Juste horrible et on appelle sa un maire mais laissez moi rire #LeRaincyDiscrimination — 170 DAYS BEFORE DWT (@UneLicorneFlo) 21 декабря 2016 г.

« Le maire vient me voir avant de quitter la salle, me demandant si tout va bien. Je lui réponds "Oui ça va mais bon…" quand il me coupe la parole et ose dire : "C'est un signe ostentatoire, on fait du mieux pour faire respecter les lois, c'est pour le bien de la République!" ».

Le témoignage édifiant de Inès, humiliée et expulsée d’une cérémonie de Noël par le maire de #LeRaincy, pic.twitter.com/ogaKm8acbd — CCIF (@ccif) 21 декабря 2016 г.

Dès sa publication, l'information n'a pas tardé à soulever une polémique acharnée sur les réseaux sociaux.

#MuslimFute tu veux aller à une cérémonie de noël avec ta fille et tu habites #LeRaincy mets un bonnet de lutin…ça t'évitera l'expulsion — MinFadlika (@ZazeMuzForeva) 21 декабря 2016 г.

Loin d'être unanimes, les internautes sont partagés entre mécontentement et approbation.

Un maire humilie une femme ss prétexte que son voile serait un signe ostentatoire alors qu'il orchestrait une cérémonie de Noël un comble 😡 — Abd El Kder Medjahed (@kder_medj) 21 декабря 2016 г.

De son côté, la municipalité a formellement réfuté ces accusations :

Au nom de la laïcité, la mairie du Raincy fête Noël en… excluant une femme musulmane. Juste parce qu'elle porte un foulard. France 2016. https://t.co/ufOy4JWgWK — Marwan Muhammad (@Marwan_FX) 21 декабря 2016 г.

« Cette fête ne s'est pas tenue à la mairie, mais à l'espace Raymond Mège. Le Comité des œuvres sociales y distribuait des cadeaux de Noël aux enfants des agents municipaux. Le maire était seulement présent en tant que président d'honneur de cette association. Des organisateurs ont demandé à cette jeune femme de partir, car les festivités étaient réservées aux agents et à leur conjoint. À aucun moment il n'a été question de voile. »

On a aussi l'islamophobie indigène. Le mère du Raincy exclu une femme voilée de la fête de Noël https://t.co/qsVyzfif4T — addhislam (@addhislam) 21 декабря 2016 г.

