Manuel Valls enfariné à Strasbourg

« 49.3, on n'oublie pas! On n'oublie pas! » Alors qu'il entrait dans un café pour rejoindre des élus de gauche et des sympathisants, Manuel Valls a été enfariné par un individu d'une trentaine d'années, qui l'interpellait sur le recours effréné et peu démocratique de l'ancien premier ministre à l'article 49.3 de la Constitution.

Manuel Valls à Strasbourg

© Pascal Bastien pour @libe pic.twitter.com/evcm6Vtrgc — Tess Raimbeau (@TessRaimbeau) 22 декабря 2016 г.

L'assaillant a rapidement été maîtrisé par les services de sécurité, puis interrogé dans un fourgon de police. L'événement n'a pas beaucoup perturbé l'ancien premier ministre, qui a même ironisé : « Ce sont les joies de la campagne, il n'y a aucun problème, la farine sans gluten c'est un bon présage ».

Un peu plus tard, Manuel Valls a évoqué l'incident sur sa page Twitter :

Très beau déplacement à #Strasbourg: quelques grammes de farine mais des kilos de sourires;) pic.twitter.com/jZPsZk2TbL — Manuel Valls (@manuelvalls) 22 декабря 2016 г.

Précédemment, M. Valls a annoncé son intention de supprimer l'article 49.3, qu'il a lui-même utilisé à six reprises lorsqu'il était en fonction, en cas d'élection à la magistrature suprême en 2017. La disposition controversée permet au gouvernement de « passer en force » lorsqu'il n'est pas certain d'avoir une majorité parlementaire pour adopter un texte à l'Assemblée nationale.

