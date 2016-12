La France se prépare à Noël: 2.400 églises sous haute surveillance

Les préfets ont concerté les efforts avec les prêtres à la demande du ministère français de l'Intérieur afin d'assurer au mieux la sécurité des « rassemblements et offices de Noël », « qui pourraient constituer des cibles à la symbolique forte ».

Selon le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, plus de 91 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés ce week-end sur tout le territoire français.

Plusieurs consignes strictes ont été émises place Beauvau : vigilance des véhicules stationnés aux abords des églises, signalement de tout comportement suspect à la police, limiter les accès aux bâtiments, tout en respectant les règles d'évacuation incendie, et assurer un contrôle visuel en effectuant des fouilles à l'entrée.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Pas de renforcement de la sécurité en France suite à l'attentat de Berlin

Le ministère de l'Intérieur a également demandé à ce que les policiers municipaux soient sollicités.

Il est à noter que le nombre d'églises placées sous surveillance a augmenté par rapport à l'année dernière, passant de 1 236 à 2 391 lieux de culte sur un total de 45 000 églises. Toutes ces églises font l'objet d'une surveillance particulière, selon le ministère de l'Intérieur.

Par exemple, à la cathédrale de Strasbourg, une seule entrée sera autorisée aux paroissiens le 24 décembre au soir. Ils devront se présenter une heure à l'avance et franchir deux barrages filtrants, tenus par du personnel et des bénévoles, pour assister à la messe de minuit. Bagages et poucettes seront proscrits. La police sera présente devant l'édifice.

Certains redoutent que les consignes de sécurité agacent les paroissiens et que la fréquentation baisse cette année.

