Le Pen plus populaire que Fillon auprès des Français d'après un sondage

La présidente du Front national et candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen devance son rival, le candidat de la droite François Fillon, dans un sondage récent Ifop-JDD qui révèle le niveau de popularité des hommes politiques et des représentants du monde de la culture parmi les Français. Le Journal du Dimanche publie les résultats de ce sondage.

© AFP 2016 LIONEL BONAVENTURE Marine Le Pen: «la bulle favorable de Fillon va éclater»

Marine Le Pen occupe la 37e place dans ce classement, alors que François Fillon est à la 42e place. Tous les deux devancent d'autres personnalités politiques, telles qu'Emmanuel Macron (46e place), Jean-Luc Mélenchon (50e place) et Manuel Valls qui n'a même pas réussi à accéder au top 50 (57e place).

Ces résultats montrent les préférences des électeurs. Emmanuel Macron ne souffre pas d'absence d'attention médiatique. Hélas, cela ne peut pas aider cet homme politique « en marche » vers l'Élysée, sa cote de popularité le prouve. Quant à Manuel Valls, il ne se fait pas enfariner que dans la rue, son incapacité d'accéder au top 50 montre clairement que peu d'électeurs français misent sur cet homme politique de gauche.

Selon les sondages Harris Interactive et Odoxa, Mme Le Pen serait présente au second tour face à M. Fillon qui l'emporterait néanmoins avec 67 % des intentions de vote. Cependant, il est sûr que la réalité politique française se concentre autour de Mme Le Pen et M. Fillon. Il ne reste qu'à attendre l'élection présidentielle fixée au printemps 2017 pour savoir qui en sortira vainqueur.

