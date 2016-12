Sarkozy sera-t-il quand même président… du PSG?

Nicolas Sarkozy est sans nul doute une personnalité qui sait rebondir : candidat malheureux au premier tour de la primaire de la droite et du centre, il a été obligé de quitter la course présidentielle. Un peu plus tard, la photo de l'ex-président français est apparue sur des tracts laissés sur des pare-brise de voitures parisiennes, accompagnée d'un slogan : « Pour la France, j'y vais quand même ».

Devenir président de la République une fois de plus, c'est raté. Mais devenir le président du club de football Paris Saint-Germain… Pourquoi pas ? Bien que les allégations du magazine GQ à ce sujet aient été rapidement démenties par l'entourage de M. Sarkozy joint par le Huffington Post, la rumeur court toujours.

Selon le journal Le Parisien, l'actuel président du PSG, le Qatari Nasser Al-Khelaïfi restera en poste, avec un détail supplémentaire : jusqu'en 2022, donc jusqu'à la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar.

Les intentions actuelles de M. Sarkozy demeurent inconnues pour le grand public. Mais, selon le Huffington Post, après sa défaite électorale, le tout nouveau retraité politique a fait sa première apparition publique le 11 décembre dernier au Parc des Princes, à l'occasion d'un match au sommet opposant le PSG à l'OGC Nice. Est-ce là un signe de sa volonté de se recycler dans le monde du sport ?

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».