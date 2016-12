Retrait de la crèche de la mairie: une approche deux poids deux mesures de la LDH?

Une crèche a été installée dans le hall d'accueil de la mairie de Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. La Ligue des droits de l'Homme a demandé son retrait. Le tribunal administratif de Dijon lui a donné gain de cause vendredi 23 décembre.

Paray-le-Monial: petite crèche fabriquée par des handicapés de Bethléem a été interdite par tribunal#honteux pic.twitter.com/3FC4hAns7K — Gilbert MAHE (@Loupo85) 25 декабря 2016 г.​

La crèche en mairie de Paray le Monial interdite par la justice à la demande de la LDH. Le mépris de nos traditions! pic.twitter.com/WfspsgbhdT — Karim Ouchikh (@OuchikhKarim) 27 декабря 2016 г.​

« La justice administrative a estimé que cette crèche était contraire au principe de neutralité qui doit être observé dans les services publics », a expliqué le conseil de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), Me Sophie Mazas, à l'initiative du recours judiciaire.

@tebrou @ThierryMARIANI La crèche dans la mairie n'est pas du tout une tradition française, renseignez vous. — Eric Marquis (@marqu_eric) 28 декабря 2016 г.​

@Neonico62110 @seban_associes au contraire, M. Briois a perdu. Sa crèche de 2015 en mairie a été annulée. Une mairie ce n'est pas une église — David NOËL (@DavidNoelPCF62) 26 декабря 2016 г.​

Le tribunal a également condamné la commune à payer 1 000 euros à la LDH.

« Bêtise », « absurde », « absence de liberté »… Voilà quelques réactions des habitants sur l'ordre de la justice de retirer la crèche, fabriquée par des handicapés palestiniens. Pourtant, cet incident est au cœur des débats, et pas seulement en Bourgogne. Les internautes sont aussi indignés par cet acte initié par la Ligue des droits de l'Homme.

Notre Justice est compatissante envers les multirécidivistes mais traque sans répit chaque #Creche.#ParayleMonial https://t.co/kf9yISDenT — Pierre Larti (@PierreLarti) 27 декабря 2016 г.​

Il est plus facile pour un terroriste de rester en Europe qu'une crèche dans une mairie.#Noel https://t.co/FuoTxf65CF — AlainD (@ignotuce) 25 декабря 2016 г.​

Plusieurs internautes estiment qu'il s'agit d'une attaque contre la chrétienté.

Encore une attaque contre la chrétienté Le tribunal ordonne l’expulsion de la crèche de la mairie de Paray-le-Monial https://t.co/Y8hqxpdoym — cocoboers (@boerstrike) 26 декабря 2016 г.​

Ceux qui interdisent les crèches de Noël dans les mairies sont les premiers à distributer du hallal dans les cantines municipales. #Creche — Présidentielle 2017 (@Paris18__) 27 декабря 2016 г.​

On vient de m'expliquer qu'une crèche dans une mairie c'est comme une burqa. Pas de raison qu'on interdise les burqas et pas les crèches! — ZohraBitan FQSP©🇫🇷 (@ZohraBitan) 24 декабря 2016 г.​

Vouloir interdire aux couples HH/FF de se marier: bien, beau, sain(t).

Vouloir virer une crèche d'une mairie: absurde! scandaleux!#LR https://t.co/kXFW87tNly — Harry Cauvert (@HarryCauvert) 24 декабря 2016 г.​

Pour certains internautes le retrait de la crèche semble vraiment absurde…

Crèche retirée de la mairie à Paray-le-Monial; pourquoi ne pas débaptiser la ville tant qu'on y est? Mais que fait la LDH? — Olivier Vagneux (@vagneuxo) 25 декабря 2016 г.​

@romain_guerive @FrancoisFillon C'est vrai, après la crèche dans une mairie, supprimons les fêtes religieuses et jours fériés qui vont avec. — Vil Coyote (@Coyote_errant) 25 декабря 2016 г.​

Le principe de laïcité et de neutralité, c'est bon… Or, la Ligue des droits de l'Homme oublie-t-elle, elle-même, que ce sont ses membres qui défendent la liberté, y compris la liberté d'expression?

@paraylemonial C'est normal!!! une crèche dans une mairie laïque parce que nous vivons dans un pays de Liberté… — Esperanza (@ESPERANZA121960) 27 декабря 2016 г.​

