Les histoires les plus «françaises» de l’année 2016

Fromage, vin, baguettes: 2016 est sur le point de se terminer, et voici une sélection d'événements « les plus français » de année, présentée par le portail The Local.

Une boulangerie invente une baguette de motard

La boulangerie Le Darz dans le Finistère, en Bretagne, a lancé une petite révolution en courbant la pâte d'une baguette en forme de « U » avant de la mettre dans le four.

C'est bien pratique parce que cette baguette se glisse donc facilement dans un sac à dos!

« C'est la baguette du motard », ont écrit les boulangers dans un poste Facebook, qui a été viral en novembre.

Du fromage pour alimenter 1 500 ménages

Les Français savent depuis longtemps que le fromage est la réponse à bon nombre de problèmes. Et maintenant c'est une source d'énergie.

Depuis février, des agriculteurs français recyclent des résidus de la production de fromage pour produire de l'énergie à travers la France.

La source d'énergie alternative pouvait fournir annuellement de l'électricité pour 1 500 personnes dans l'Est de la France.

Du vin inonde les rues d'une ville française après un « acte de sabotage »

Non, ce n'était pas une campagne de publicité géante du négociant en vins Biron. En août, des milliers de litres de vin se sont déversés dans les rues de Sète, dans l'Hérault, inondant des caves et parkings souterrains.

Les pompiers ont dû intervenir pour mettre fin à cette singulière inondation, il leur a fallu une demi-heure pour aspirer tout ça.

Le Comité régional d'action viticole (CRAV) a revendiqué le sabotage de l'entreprise Biron dans une interview télévisée. Selon France 3, le comité mène plusieurs actions dans la région depuis juillet pour protester contre les groupements viticoles qui importent du vin espagnol à bas prix.

« Attention! Jus de raisin »

Des panneaux temporaires avec l'inscription « Attention ! Jus de raisin » ont été installés dans la région de Duras, dans le Lot-et-Garonne, pendant la période des vendanges: le jus s'écoulant des camions pouvait faire glisser d'autres véhicules.

Avez-vous déjà vu un panneau similaire ailleurs? Comme quoi, même le jus de raisin peut générer des conduites déviantes…

Les Britanniques appelés à venir en France et à se déshabiller

En avril, les responsables touristiques français ont exhorté les Britanniques, nation typiquement pudique, à venir en France pour ses « environnements naturistes ».

Lancé sur la devise « Feeling Free » (Se sentant libre), la campagne d'Atout France a invité les touristes britanniques à profiter du soleil sur les plages nudistes françaises.

« Les gens voient un nouveau côté de la France: tout le monde connaît le vin, la gastronomie, le ski hivernal, les escapades en ville, mais c'est un peu plus inhabituel », a déclaré la porte-parole de la campagne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »