La France déploie 90.000 policiers et soldats pour le Nouvel An

Les autorités françaises ont annoncé que 90 000 policiers et soldats seraient déployés pour maintenir l'ordre dans les rues et sur les routes de France.En particulier, 52 600 policiers et 36 000 gendarmes seront mobilisés à travers le pays. Environ 1 000 soldats travaillant dans le cadre de l'opération Sentinelle seront également déployés, informe The Local

Les chefs de police ont déclaré qu'ils seraient plus vigilants autour des zones qui attirent généralement de grandes foules.

Certaines zones seront entourées de grandes barrières en béton pour prévenir les attaques au camion comme celles de Berlin ce mois-ci, qui a coûté la vie à 12 personnes, et de Nice cet été, quand 84 fêtards ont été écrasés à l'occasion du 14 juillet.

© RIA Novosti. Dmitry Korobeinikov La France se prépare à Noël: 2.400 églises sous haute surveillance

La police parisienne a annoncé qu'elle veillerait à ce que les voitures ne soient pas incendiées, ce qui est devenu une sorte de tradition à Paris le jour de la Saint-Sylvestre.

Elle a ajouté qu'il y aurait une forte présence policière sur les Champs-Élysées, qui seront ouverts au public à 23 heures pour un spectacle de feux d'artifice qui commencera à 23h30.

À Nice, 150 policiers supplémentaires seront en patrouille samedi soir.

Les villes de Strasbourg, de Toulouse et de la banlieue de Paris connaîtront également une présence policière accrue.

