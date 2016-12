Hollande se rendra en Irak pour saluer les soldats français engagés contre Daech

Dans son dernière allocution du Nouvel An en tant que chef d'État français, François Hollande a commencé par évoquer le sujet d'une grande importance, voire la lutte antiterroriste, et a affirmé se rendre lundi en Irak pour saluer les soldats français qui participent à la coalition internationale contre les terroristes de Daech.

« Nous n'en avons pas terminé avec le fléau du terrorisme. Il nous faudra continuer à le combattre. A l'extérieur, c'est le sens de nos opérations militaires au Mali, en Syrie, en Irak, Irak où je me rendrai après-demain pour saluer nos soldats », a-t-il déclaré.

Il faut combattre aussi le terrorisme « à l'intérieur pour déjouer des attentats, mettre hors d'état de nuire les individus dangereux et prévenir la radicalisation jihadiste. Mais soyez certains d'une chose, que de cette lutte contre la barbarie la démocratie sortira victorieuse », a poursuivi François Hollande.

© AFP 2016 Thomas SAMSON Fillon sur 2017: «Nous devons être implacables face au totalitarisme islamique»

Le président est revenu ensuite sur les terribles attentats ayant endeuillé la France en 2016, citant ceux de Nice, de Magnanville et de Saint-Étienne-du-Rouvray.

« Je pense en cet instant aux victimes, à leurs familles, aux blessés qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair. Je sais aussi l'inquiétude qui est toujours la vôtre face à cette menace terroriste qui ne faiblit pas, comme hélas en témoigne ce qui s'est produit à Berlin ».

Néanmoins, le peuple français peut être fier de soi. « Les terroristes voulaient vous diviser, vous séparer, vous effrayer. Vous avez montré que vous étiez plus forts rassemblés, solidaires et unis. Vous n'avez pas cédé aux amalgames, aux stigmatisations, aux vaines querelles », a-t-il félicité les Français.

De sont côté, le président a annoncé qu'il resterait fidèle à ses tâches jusqu'à la fin de son mandat :

« Jusqu'au dernier jour de mon mandat, je serai pleinement à ma tâche ».

Le 1er décembre, le président de la République François Hollande a annoncé qu'il renonçait à se porter candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra en mai 2017. C'est la première fois qu'un président en exercice de la Ve République renonce à briguer un second mandat.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».