Interpellations et voitures brûlées: la Place Beauvau fait le bilan de la Saint Sylvestre

Pendant que les Français faisaient la fête et prodiguaient leurs vœux pour l'année à venir, 100 000 policiers, gendarmes, militaires, sapeurs-pompiers, policiers municipaux et membres d'associations de protection civile veillaient inlassablement au bien-être des citoyens.

« Partout, le sang-froid et le professionnalisme de nos forces de sécurité́ ont permis d'éviter que les troubles à l'ordre public ne dégénèrent, et que les festivités puissent se dérouler le plus sereinement possible », souligne le ministère français de l'Intérieur.

© REUTERS/ Benoit Tessier La France déploie 90.000 policiers et soldats pour le Nouvel An

Au total, au cours de la nuit de 31 décembre au 1er janvier, 454 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles 301 ont été placées en garde à vue.

Les services de police et de gendarmerie ont également constaté un nombre important de voitures brûlées.

« Cette année encore, le bilan des véhicules brûlés démontre qu'aussi intolérable soit-il, le phénomène est contenu par rapport à 2016, avec 650 mises à feu directes, là où elles étaient 602 l'an passé », déplore la Place Beauvau.

Sur les cinq dernières années, le nombre de véhicules brûlés a diminué de 20 %. Cette nuit de la Saint-Sylvestre s'est déroulée sans incident majeur.

