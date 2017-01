Vincent Nouzille : »Nos présidents successifs ont aggravé la menace terroriste »

L'accélération des opérations d'élimination ciblée des terroristes à l'étranger est lié au contexte international, mais aussi au tempérament du président. François Hollande, peut-être parce qu'il est plus faible politiquement au plan domestique, et peut-être parce qu'il est assez froid de tempérament, s'est montré implacable comme chef de guerre militaire. C'est un des rares domaines où son bilan soit positif. Il considère que cela fait partie de son statut d'homme d'état et souhaita passer dans l'histoire avec ce bilan.

Il s'agit principalement de chefs terroristes, mais ils ne sont pas tous chefs. Il peut s'agir de gens dans la mouvance terroristes lorsqu'il s'agit par exemple de djihadistes français qui ont rejoint les rangs de l'Etat Islamique en Irak. Il ne sont pas tous forcément des chefs mais la France considère qu'ils représentent une menace car ils pourraient commanditer des attentats ou en commettre eux même une fois de retour en France.

Nos présidents successifs, Mitterrand, Chirac, Sarkozy ou Hollande ont commis des erreurs diplomatiques, militaires ou de renseignement qui ont conduit à aggraver les menaces qui pèsent sur la France. Mitterrand était dans une confusion diplomatique par rapport à des menaces qui pouvaient venir d'états comme la Syrie ou l'Iran qui commettaient des attentats et des prises d'otages. Le président Chirac était particulièrement prudent concernant toutes les menaces qui venaient d'Algérie. Sarkozy, en engageant la France dans la guerre contre la Lybie de Khadaffi a provoqué un chaos sur place qui a propagé une forme de terrorisme. Concernant François Hollande, il a commis des erreurs de renseignement en France, et en Syrie en ne voyant pas que l'ennemi principal était surtout l'Etat Islamique.

