Sputnik a interviewé le candidat à la présidentielle française Jean Lassalle, un homme politique original qui garde les pieds sur terre et qui juge nécessaire la mise en place d'activités qui s'appuient sur la fierté d'appartenir au peuple français.

Le député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle, qui s'était fait connaître pour son tour de France à pied en 2013, est « un homme qui marche ». Cette fois-ci, il est parti en Syrie, un pays qu'il avait découvert dans les années 1990.

« J'ai trouvé quand même que ce pays avait beaucoup changé en un an. J'ai trouvé la ville de Damas en pleine reconstruction. Il y a de l'espoir, c'est incroyable, les grands peuples ne meurent jamais ! Il y a une grande partie de la ville qui a été très-très-très touchée : trente mille morts, c'est considérable. Mais c'est moins important que ce qu'on nous avait dit dans les reportages, que "même le dernier insecte y ait cessé de vivre" », raconte l'homme politique.

Lors de son déplacement en Syrie, Jean Lassalle n'a pas oublié son costume de candidat à la présidentielle, mais c'est un véritable homme de terrain qui le revêt.

« Ça m'a permis de progresser, ce voyage. Vous imaginez tout ce que j'ai pu voir depuis que je m'intéresse à cette affaire, (je suis un des rares à m'être rendus en Syrie parmi les hommes politiques d'aujourd'hui) et quand je vois la ville que c'était — une très belle ville, ville moderne — mais ça remonte à 25 ans. Ça m'a fait mûrir parce que cela montre à quelle vitesse la haine et la guerre peuvent détruire de très grands sites historiques de notre ère, mais aussi les cœurs et combien cela bouleverse », signale l'interlocuteur de Sputnik.

Jean Lassalle s'est rendu à Alep quelques semaines seulement après la libération de la ville par l'armée gouvernementale, soutenue par les frappes de l'aviation russe.

« Les quartiers sont détruits mais les gens reviennent, se réapproprient les églises, les mosquées, les hôpitaux, les quartiers. En plein milieu d'un quartier totalement détruit j'ai vu un homme qui peignait sa petite cabane en bois avec sa femme et ses enfants. Et il était heureux. Du coup, je me suis arrêté. Il a dit : oui, je suis vivant, il faut vite reconstruire, je peins ma maison minuscule, elle était trop petite, personne n'a pu la frapper », déclare M. Lassalle.

Bachar el-Assad a donné une interview à trois médias français: France Info, RTL et LCP. Peut-on s'attendre à un changement d'attitude des médias et de la classe politique vis-à-vis du conflit syrien ? M. Lassalle a son avis sur la question.

« Les journalistes y sont venus dans la mesure où nous y avons été. Je pense que l'action de Thierry Mariani, à l'origine de cette démarche avec les Chrétiens d'Orient est très forte, très positive. Les médias ont fini par se joindre à nous, il y avait toutes les formes de médias que nous avons dans notre pays. Ils étaient quand même très-très réticents et même très critiques à l'égard de notre déplacement au début. On ne peut pas dire qu'ils ont totalement changé, mais ils se sont débrouillés pour que Bachar el-Assad puisse leur consacrer beaucoup de temps, en restreignant notre propre temps à nous. Ceux qui ont vu le pays, ont un tout petit peu évolué », explique l'homme politique.

Les propositions du programme de Jean Lassalle comprennent un moratoire sur la dette, la renégociation des traités européens ou encore le désengagement militaire des opérations extérieures. Selon lui, toutes ces idées sont inspirées par la fierté d'appartenir au peuple français.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».