Emmanuel Macron défend Angela Merkel dans un anglais impeccable: la Toile divisée

L'ex-ministre de l'Economie et candidat à la présidentielle Emmanuel Macron a visité Berlin les 10 et 11 janvier.

Il en a profité pour prononcer un discours devant la communauté française de Berlin et s'exprimer dans un anglais dont on ne pourrait que rêver, devant les étudiants de l'université Humboldt.

M. Macron y a notamment abordé le sujet des relations franco-allemandes et parlé du futur de l'Union européenne. Il a expliqué aux jeunes berlinois qu'il soutenait la politique d'accueil des migrants d'Angela Merkel.

Je suis convaincu que la société allemande a surmonté avec lucidité et courage cette crise des réfugiés. #MacronBerlin pic.twitter.com/HkgCjYz3L0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 января 2017 г.

​

Pourtant, les propos de l'ex-banquier de Rothschild ont suscité des réactions partagées sur les réseaux sociaux.

Ainsi, certains ont apprécié l'ouverture d'esprit de M. Macron sur la crise migratoire.

On parle bcp du libéralisme économique de Macron, mais c'est d'abord son libéralisme sociétal qui séduit à gauche #migrants #laicite — J.Bouchet-Petersen (@BouchetPetersen) 10 января 2017 г.

​

D'autres internautes l'ont au contraire critiqué pour cette attitude favorable et optimiste.

Merkel a trouvé en Macron un immigrationiste aussi irresponsable et furieux qu'elle: l'Europe est perdue. :-( — Meira Erler (@Saerdnaya) 11 января 2017 г.

​

Macron d' accord avec Merkel sur l'immigration, main d'oeuvre bon marché, baisse des salaires, à votre bon cœur! — PLANTAIN (@PLANTAIN6) 11 января 2017 г.

​

En outre, le choix de s'exprimer en anglais n'a pas été également apprécié. Les uns ont applaudi la parfaite maîtrise de la langue de Shakespeare du candidat.

Macron parle anglais. Paramètre intéressant si on veut arrêter d'avoir la honte quand y a des rencontres internationales 👍 — Champagne 💫 (@mathilda_malpel) 11 января 2017 г.

​

Aux infos ce matin: "E.Macron a fait un discours à Berlin… tout en anglais". Étrange qu'on insiste sur ce détail. — Pascal Le Rudulier (@plerudulier) 11 января 2017 г.

​

Il y en a eu cependant ceux qui l'ont blâmé pour un manque de respect pour la francophonie.

Le candidat à la présidentielle Macron va à Berlin faire une conférence en anglais… Pauvre France! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 января 2017 г.

​

Macron fait une conférence à Berlin en anglais…

N'est-il pas censé être candidat à la présidentielle de la République française? — Thomas de Chanteloup (@MrDeChanteloup) 11 января 2017 г.

​

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».