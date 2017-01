Mélenchon désormais officiellement en lice pour la présidentielle 2017

Jean-Luc Mélenchon, candidat du mouvement « La France insoumise » (LFI) a annoncé jeudi avoir rassemblé 517 promesses de signatures et peut désormais se présenter à l'élection présidentielle prévue en France pour avril 2017.

Nous avons recueilli à cette heure 517 parrainages pour présenter ma candidature à l'élection présidentielle. #ConfJLM pic.twitter.com/9dQFrfHArW — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 12 января 2017 г.

« Nous avons recueilli à cette heure 517 parrainages pour présenter ma candidature à l'élection présidentielle (…). Ces 500 parrainages stoppent un débat : je serai candidat. Quoi qu'il arrive », a indiqué Jean-Luc Mélenchon sur Twitter.

​Pour que sa candidature soit validée, un candidat doit obtenir au minimum 500 signatures d'élus répartis sur au moins 30 départements. Ces signatures ouvrent le droit à se porter candidat à l'élection présidentielle, au financement de la campagne, à la fabrication des bulletins de vote, des professions de foi et des affiches officielles par l'État.

Je remercie les élus qui m'ont apporté leurs parrainages pour me permettre d'être candidat. #ConfJLM #500parrainagesJLM — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 12 января 2017 г.

Jean-Luc Mélenchon a renouvelé jeudi, lors d'une conférence de presse, son appel à « dialoguer » avec François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, « s'il s'en sent la force, s'il a des arguments à échanger », rapportent les médias.

M. Mélenchon a également annoncé son intention d'organiser le 5 février deux meetings — à Paris et à Lyon, ainsi qu'une grande marche « pour la 6e République » à Paris le 18 mars prochain.

​Le 5 février, il assistera en personne à la manifestation de Lyon et son image sera diffusée en hologramme à Paris, « une première mondiale », d'après le candidat.

Nous allons faire une première mondiale: un meeting en direct par hologramme. #ConfJLM — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 12 января 2017 г.

​​« Le 18 mars, nous marcherons de Bastille à République pour la 6e République », a-t-il déclaré sur Twitter.

​Le 18 mars, les partisans du mouvement « La France insoumise », fondée par Jean-Luc Mélenchon en février 2016, défileront de la place de la Bastille à la place de la République en commémoration de la marche pour la 6e République qui avait rassemblé environ 120 000 personnes dans la capitale française le 18 mars 2012.

