Un spectacle des Pussy Riot dans une église française frôle le scandale

© AFP 2016 GUILLAUME Grosse polémique autour d'un concert de rap au centenaire de Verdun

Après la mobilisation du diocèse, notamment par la voix de son vicaire qui a demandé au maire de Caen de changer de lieu pour ce spectacle, il a finalement été programmé en l'église Saint-Nicolas. Le père Laurent Berthout, responsable de la communication du diocèse de Bayeux et Lisieux, donne plus de détails sur les raisons de cette décision.

Selon lui, le projet créé par la chorégraphe autrichienne Christine Gaiqq « ne correspondait en fait pas du tout à notre protocole », selon lequel seule la musique classique et sacrée peut être jouée ou chantée dans l'église de Notre-Dame-de-la-Gloriette.

« Je n'ai pas à juger du contenu artistique par ce que c'est la liberté à la fois de la programmation et de la liberté de la création artistique, mais il nous appartenait de juger sur l'adéquation entre un lieu et un projet. Comme il n'y avait pas d'adéquation, nous avons souhaité que ce spectacle soit joué dans une église désaffectée pour éviter de provoquer un scandale auprès des croyants », a déclaré M. Berthout dans un entretien avec Sputnik.

« L'artiste qui a créé ce spectacle s'inspire totalement de la philosophie politique et artistique des Pussy Riot. Donc, c'est pour cela que ça posait également problème par rapport à l'affectation cultuelle de l'église », explique l'interlocuteur de l'agence.

En août 2012, un tribunal de Moscou a condamné des membres du collectif féministe Pussy Riot à deux ans de colonie pénitentiaire pour avoir improvisé une « prière punk » devant l'autel de la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou. Les punkettes ont retrouvé la liberté en décembre 2013 dans le cadre d'une amnistie générale décrétée par le chef du Kremlin Vladimir Poutine.

