La France moins attractive pour les étudiants étrangers?

La France est passée du troisième au quatrième rang mondial pour l’accueil des étudiants étrangers, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et donc l'Australie, une rétrogradation qui ne s’explique pourtant pas par sa perte d’attractivité. De fait, les étudiants souhaitant poursuivre leurs études à l’étranger sont plus nombreux à opter pour d’autres destinations, dont la Belgique, sa rivale traditionnelle, avec une augmentation de 60 %, explique Béatrice Khaiat, directrice générale de Campus France. Et c’est la baisse du budget des bourses qui en serait la cause principale, déplore l’établissement français chargé d’assurer la mobilité des étudiants étrangers vers l’Hexagone.

Et même si la France a accueilli 299 000 étudiants internationaux en 2014 et 310 000 en 2015, ces chiffres sont loin de rivaliser avec le numéro un de l’attractivité estudiantine, les États-Unis, qui ne cessent d’améliorer leurs résultats avec 27 % d’étudiants étrangers en plus sur les cinq dernières années.

Quant au nombre total d’étudiants en mobilité dans le monde, il a doublé depuis quinze ans pour atteindre 4,3 millions.

© AP Photo/ Steven Senne Des étudiants français aident les réfugiés à passer leurs diplômes

Dans le même temps, certains pays pourraient dans un avenir proche dépasser la France au classement. Parmi eux, le Canada, qui a vu le nombre d’étudiants étrangers augmenter de 75 % sur la même période, lui garantissant la septième place. Pour leur part, les Pays-Bas ont doublé leurs résultats, avec une augmentation impressionnante (+199 %), ce qui leur permet d’occuper la douzième place mondiale.

Quant aux étudiants français, ils manifestent de plus en plus d’intérêt pour les séjours à l’étranger. 2,4 % de la population étudiante française quitte le pays pour faire leurs études à l’étranger, ce qui fait d’elle une des populations étudiantes les plus mobiles du monde.