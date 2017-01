François Fillon, officiellement investi candidat LR à la présidentielle

Investi samedi candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle par son parti Les Républicains, le vainqueur de la primaire François Fillon a assuré qu'il ne changerait pas son programme « en fonction des vapeurs des uns et des injonctions du microcosme », annonce la presse française.

© AFP 2016 Thomas SAMSON Fillon sur 2017: «Nous devons être implacables face au totalitarisme islamique»

« Pas de zigzags, pas de camomille. Je m'appelle François Fillon, pas François Hollande (…) Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à fond, pas d'autre alternative que d'oser le maximum », a lancé M. Fillon dans de son discours d'investiture.

Et de rappeler que son programme était « totalement tourné vers l'amélioration de la vie des Français ».

En fustigeant les « demi-mesures » prônées par la gauche, l'ancien premier ministre a une fois de plus insisté sur une lutte « impitoyable » contre les islamistes radicaux, ainsi que sur la réduction de l'immigration au minimum et son organisation selon des quotas.

© REUTERS/ Yves Herman Le Pen plus populaire que Fillon auprès des Français d'après un sondage

L'élection présidentielle en France se déroulera en deux tours le 23 avril et le 7 mai prochains. Selon le sondage de BVA et de Salesforce, publié le 7 décembre dernier, le second tour sera disputé par la présidente du Front national (FN) Marine Le Pen et son rival François Fillon. Ledit sondage accorde un large avantage à M. Fillon. Par ailleurs, Harris Interactive a publié les résultats de son sondage d'opinion fin novembre qui prédisent la victoire de l'ex-premier ministre français au second tour.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »