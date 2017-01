Kim Kardashian raconte son agression à Paris

L'audition a débuté à 4h30 du matin et s'est terminée à 5h30, indique l'édition . Mme Kardashian raconte être rentrée dans sa chambre d'hôtel « vers 00h00 ». Une heure après, elle a « entendu du bruit à la porte, comme des pas. »

« J'ai crié pour demander qui était là, personne n'a répondu (…). J'ai vu par la porte coulissante deux personnes arriver plus le monsieur de l'accueil qui était attaché. Les deux hommes étaient cagoulés, l'un avait un masque de ski et il avait une casquette et une veste avec "Police" écrit dessus », a-t-elle relaté aux enquêteurs.

Les deux braqueurs demandent rapidement à Kim Kardashian de lui donner sa bague de fiançailles.

« Il m'a demandé où sont les bijoux et l'argent. Ils m'ont attrapée et emmenée dans le hall d'entrée (…). Nous sommes allés ensuite de nouveau dans la chambre et ils m'ont poussée sur le lit. À ce moment-là, ils m'ont attachée et mis des câbles en plastique et du scotch sur les mains, puis m'ont scotché ma bouche et mes jambes », confie-t-elle.

© AFP 2016 Kenzo Tribouillard Seize interpellations dans l’enquête sur le braquage de Kim Kardashian à Paris

La star américaine a été agressée par cinq hommes déguisés en faux policiers ayant fait irruption dans un hôtel du 8e arrondissement dans lequel elle séjournait. Bien qu'elle soit sortie indemne de l'agression, les criminels lui ont dérobé plusieurs bijoux, dont sa bague de fiançailles, pour un montant total d'environ 10 millions d'euros. Il s'agit du plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.

Six suspects, dont le chef présumé du commando ont été mis en examen et incarcérés vendredi dernier, portant à dix le nombre de personnes mises en cause dans cette affaire.

