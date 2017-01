De mystérieux activistes manifestent flambeaux en main à Paris (Vidéo)

Les manifestants se sont rassemblés à 18h00 heure de Paris sur le pont de la Tournelle, au niveau de la statue de Sainte-Geneviève, près de l'Ile Saint Louis.

Selon les participants, cette marche était l'occasion d'affirmer leur fierté d'être parisien.

© Sputnik. Xénia Kozlitina une manifestation identitaire à Paris

Selon une correspondante de Sputnik présente sur place, les protestataires portant des flambeaux et des blasons de Paris ont scandé « Hier comme aujourd'hui, défendons Paris » et chanté des slogans parisiens et des mélodies populaires.

Contre qui ces jeunes gens appelaient-ils à défendre Paris? Une participante de la marche a estimé qu'il fallait défendre Paris contre « l'immigration qui détruit notre identité, qui la fait perdre pour en faire installer de nouvelles. »

« Défendre Paris contre les personnes qui essaient aujourd'hui d'importer leur culture, leur identité, alors qu'effectivement ce vivre-ensemble pourrait fonctionner, mais chacun est chez soi en gardant sa propre culture, chacun dans notre ville, notre pays. Cette richesse, elle est là. Aujourd'hui nous défendons cette multiculturalité des identités locales et régionales », a-t-elle poursuivi.

Gabriel, un des organisateurs de la marche, a soulevé d'autres problèmes le préoccupant :

« Défendre Paris des islamistes. Défendre Paris face à la submersion migratoire, défendre Paris face à la racaille. Je veux dire même : défendre Paris face à Anne Hidalgo, et sa politique de boboisme exacerbé ».

