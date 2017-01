Kim Kardashian braquée par des retraités?

Selon les données de la chaîne LCI, l'organisateur du braquage de la star américaine Kim Kardashian était Aomar Ait Khedache, 60 ans. Un récidiviste fugitif, connu comme « Omar le Vieux ».

Sous une fausse identité et réalisant des petits boulots, l'homme a découvert la visite de la vedette de téléréalité Kim Kardashian, 36 ans et multi-millionnaire, par le gérant d'un bar, M. Florus. Il a appris que la star allait séjourner dans une discrète résidence hôtelière à Paris pendant la Fashion Week.

Omar le Vieux a commencé à planifier ce braquage à l'avance. Il a réuni sa bande: Didier Dubreucq, 61 ans, dit « Yeux bleus », condamné pour braquage et trafic de stupéfiants; Yunis Abbas, 63 ans, « tombé » pour vol aggravé; Pierre Bouianer, 72 ans, un ami de sa compagne Christiane. Y figurait également une autre connaissance, François Delaporte, 54 ans, le plus « jeune » du gang. Omar a aussi convié son fils, Harminy Ait Khedache, chargé de véhiculer l'équipe sur les lieux du braquage.

Hélas, l'experience des criminels ne les a pas aidés à échapper à la police.

« Ils ont fait preuve d'un total amateurisme », a estimé l'avocat du chef de gang Jean-Yves Liénard.

L'ADN de son client a été retrouvé sur de la corde et du scotch utilisés pour ligoter la star, ce qui a permis la police de placer Aomar Ait Khedache sous surveillance.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la vedette ultramédiatisée de 35 ans s'était fait braquer dans une discrète résidence hôtelière de luxe par des hommes armés qui, après l'avoir ligotée et bâillonnée, lui avaient volé pour neuf millions d'euros de bijoux, soit le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans.

Début décembre, quatre des suspects ont été repérés dans un bar à Paris, selon une source proche de l'enquête, qui confirme une information du Parisien, « une rencontre peut-être destinée à se répartir l'argent ».

Environ 250.000 euros ont été retrouvés lors des perquisitions, dont 140.000 chez le gérant du bar, M. Florus.

