Le Pen: les médias sont fascinés par Macron, comme les jeunes filles par Bieber

La présidente du Front national et candidate à la présidentielle Marine Le Pen a ironisé, ce lundi sur RTL, à propos de l'attention médiatique à l'égard de la campagne présidentielle menée par son rival, fondateur du mouvement En Marche ! et candidat Emmanuel Macron.

Mme Le Pen parle d'une fascination qui fait penser à celle des concerts de la star canadienne Justin Bieber.

« C'en est presque drôle. Au-dessus de ça, il y a les jeunes filles à la sortie des concerts de Justin Bieber », a-t-elle signalé à propos de la couverture de la campagne de M. Macron dans les médias.

Selon un sondage Elabe pour Les Echos et Radio Classique, début janvier, Emmanuel Macron occuperait la troisième place lors du premier tour de l'élection présidentielle qui est fixé pour le 23 avril prochain.

