Manuel Valls reçoit une gifle en Bretagne (Vidéo)

En sortant de la mairie de Lamballe (Bretagne) où il a rencontré cet après-midi les élus, le candidat à la primaire de la gauche Manuel Valls s'est fait attaquer par un inconnu. Comme nous pouvons le voir sur la vidéo, ce dernier lui a d'abord serré la main, puis lui a donné une petite gifle.

La vidéo de la gifle à Manuel Valls. Dingue… https://t.co/OMC85Fzz5r — Dominique Morvan (@DomMorvan) 17 janvier 2017

​L'agresseur a été immédiatement plaqué au sol par un agent de sécurité qui accompagnait l'ex-premier ministre.

🔴Un homme interpellé après donné un léger coup au visage de Manuel Valls à Lamballe #valls2017 pic.twitter.com/OfwRVgv8Et — FB Armorique (@bleuarmorique) 17 janvier 2017

​Au moment de l'incident, Manuel Valls était accompagné par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian.

L'homme qui a agressé le politicien a été interpellé. Quant à Manuel Valls, il a poursuivi sa visite.

Manuel Valls poursuit sa visite à Lamballe après sa sortie de mairie un peu agitée #lasttweet pic.twitter.com/GT1Ky53Iua — FB Armorique (@bleuarmorique) 17 janvier 2017

Rappelons que cet incident est loin d’être le premier depuis le début de la campagne électorale de Manuel Valls. Ainsi, en décembre dernier, il avait reçu un sac de farine sur la tête lors d'un déplacement à Strasbourg.

"Ci-mer, frère, parce que j'ai vraiment besoin d'un gros câlin"

Manuel Valls à Strasbourg

© Pascal Bastien pour @libe pic.twitter.com/evcm6Vtrgc — Tess Raimbeau (@TessRaimbeau) 22 décembre 2016

